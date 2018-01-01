Спальня разделена стеллажом на 2 зоны - зона сна и рабочая зона. Также разделение подчеркивается типом напольного покрытия - в рабочей зоне бежевый ламинат уложен под углом 45°, а в зоне сна темный ламинат уложен строго горизонтально. Над кроватью потолок декорируется специальными балками под дерево, что создает одновременно строгость и уют пространства. Отделка стен спальни выполняется облицовочным камнем на одной стене и флизелиновыми желтыми обоями под штукатурку на остальных стенах.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.