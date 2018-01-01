На сегодняшний день дизайн в стиле "фьюжн" относится к группе самых востребованных направлений. И это вполне объяснимо, ведь из многообразия современных форм, красивых и функциональных вещей трудно выбрать что-то одно. Этот стиль является настоящей находкой для многих, делая интерьер квартиры уникальным, глубоким и неверотяно красивым. Стиль "фьюжн" можно охарактеризовать как эмоциональное, богемное дизайнерское направление, которое наполнено красками и буквально "кричит" о своей неординарности. Этот стиль допускает смелую игру с цветовыми оттенками, фактурами и самыми причудливыми формами, но в то же время требует особой последовательности и тщательного подбора всех мелочей. Все это можно увидеть в интерьере спальни, которая выполнена в этом стиле.

Помещение выдержано в светлых оттенках, но не без акцента в роли достаточно яркой стены с желтыми обоями. В углу разместилось небольшое мягкое кресло, а так же торшер, который излучает теплый оранжевый свет. Кровать расположена у желтой стены, а нежные и успокаивающие обои, что напротив, будут убаюкивать вас перед сном и переносить в завораживающий мир чудных снов. Но настанет новый день, и насыщенные желтые тона взбодрят и поднимут настроение не хуже, чем утренний кофе.