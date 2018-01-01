Классический в переводе с латинского "classicus" означает образец, эталон, идеал. Также, к категории классики относят всё то, что можно назвать типичным, общепринятым, традиционным. Выбрать классический стиль интерьера - значит сделать выбор в пользу проверенных временем дизайнерских приёмов и методов. Сегодня, этот стиль является одним из самых популярных, главным образом потому, что такие интерьеры не выходят из моды и всегда актуальны.

Истоками современного классического стиля в интерьере является античность. От нее были взяты симметрия, любовь к высоким и просторным помещениям, а также пропорциональность форм.

К характерным особенностям относится лаконичность форм предметов, использование исключительно натуральных материалов и предпочтительность к геометрии. Так, сферические формы, правильная закругленность и прямые углы являются визитной карточкой интерьера квартиры в классическом стиле. Любовь к симметрии проявляется в выборе одинаковых предметов интерьера и в особенной расстановки мебели.