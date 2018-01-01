Классический стиль всегда остается вне времени и моды. Он считается эталонным в дизайне, так как вобрал в себя опыт прошлых веков, вычленил все самое лучшее из того многообразия стилей, которые когда-либо существовали.

Спальня в классическом стиле – верное решение для тех, кто желает проводить ночи в красивом и спокойном окружении. Наше самочувствие и настроение зависит от того, насколько хорошо мы выспались и отдохнули. Поэтому так важно, чтобы атмосфера комнаты, где мы видим сны, была наполнена гармонией и умиротворением. Эксперименты со стилями и дизайнерскими решениями не подходят для помещения, где мы проводим до трети нашей жизни, ведь именно здесь мы забываем все заботы и восполняем запас сил. Мебель для спальни в классическом стиле не лишена изящества и при этом она рациональная и очень удобная. Комната получилась настолько красивой и манящей, что невольно переносишься в этот тихий уголок покоя и тишины. И словно по взмаху волшебной палочки, мы на время оставляем реальность и позволяем себе немного погулять по чарующему миру наших снов.