Яркая и смелая комбинация совершенно разных деталей и нюансов интерьера - вот что характеризует стиль фьюжн. Данное направление подразумевает абсолютную свободу в выборе отделочных материалов, мебели и декора. Однако, оформляя пространство в этой стилистике, стоит помнить, что все предметы интерьера должны сочетаться между собой или дополнять друг друга.
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