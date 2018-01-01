Скандинавский стиль - это стиль северных морей, лесной прохлады, и неброской северной растительности. Скандинавский интерьер словно является отражением природы северных стран, и, конечно же, это прежде всего лаконичность, эргономичность и естественность.
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