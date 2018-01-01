Интерьер этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Кирпичная кладка, индустриальные светильники, а также напольное покрытие, имитирующее грубую доску, придают помещению брутальный дух фабричного пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, кирпичный и темно-коричневый. Большие окна, характерные для лофтового пространства, пропускают максимум света и придают пространству стильный и современный вид.
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