Главное для спальни в стиле прованс – это свежие и светлые тона. Солнечного цвета (как и света) здесь тоже должно быть немало. И ничего аскетичного или, напротив, чрезмерно роскошного – только тепло и уют.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.