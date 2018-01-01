В оформлении интерьера стиль контемпорари пользуется большой популярностью. Он достаточно прост и удобен, так как не ограничен стргогими рамками и предполагает определенную свободу в выборе материалов, мебели и декора. Простые формы, характерные для данной стилистики, придают пространству целостность и графичную изысканность. Интерьер в стиле контемпорари необычайно функционален. Здесь тщательно продуманы все системы хранения и общая эргономика пространства.
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