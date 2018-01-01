Контемпорари - современное течение в сфере дизайна. Этот стиль очень прост и удобен, т.к не имеет строгих ограничений и может включать в себя направления различных стилей, однако главное отличие в простоте форм, нейтральности цветов и обилии декоративных изделий.

Так и в данном проекте. "Спокойный" образ квартиры, благодаря нейтральным, теплым оттенкам внутренней отделки помещений, дополнен яркими декоративными акцентами, будь то подушка, ваза или же картина, висящая на стене.