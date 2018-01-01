Интерьер выполнен в природной цветовой гамме. Белые стены визуально увеличивают пространство. Несмотря на небольшие размеры помещения в кухонном гарнитуре поместилась вся необходимая техника, в том числе и водонагреватель. Стол - трансформер служит одновременно и журнальным столиком, и обеденным столом.

Мебель светлых тонов визуально сливается со стенами, что дает эффект чистого и не загроможденного пространства.

Несмотря на кажущуюся простоту и универсальность, минимализм считается одним из сложных в исполнении стилей. Он позволяет добиться упорядоченности и единства. Многие оценят неброскую роскошь, которую может продемонстрировать интерьер, оформленный в этом замечательном стиле.