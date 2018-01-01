Стиль эклектика в интерьере подойдет самым разным людям. Он дает возможность не только проявить творческую фантазию или необычный вкус, но и примирить самые разные эстетические требования. Эклектика позволяет сделать жизненное пространство не только красивым, стильным или удобным, но еще и индивидуальным, необычным, идеально подходящим именно под ваши требования и желания.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.