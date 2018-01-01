Пространство без лишних деталей, но с полноценным функционалом, именно такой является данная комната в скандинавском стиле.
Суровость северных широт тяготеет к солнцу, свету и увеличению светового дня – это те элементы, недостаток которых заметен в трудном климате Скандинавии. Поэтому для скандинавского интерьера характерны простые и лаконичные решения, наполненные светом и теплом. Дизайн санузла в этом стиле, несомненно, подарит Вам комфорт и гармонию. Он прагматичен и многогранен. Но каким бы не был скандинавский стиль, в каких бы комбинациях он не представал, всегда остаются неизменными его характерные черты, продуманность и легкий колорит.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.