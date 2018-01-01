Пространство без лишних деталей, но с полноценным функционалом, именно такой является данная комната в скандинавском стиле.

Суровость северных широт тяготеет к солнцу, свету и увеличению светового дня – это те элементы, недостаток которых заметен в трудном климате Скандинавии. Поэтому для скандинавского интерьера характерны простые и лаконичные решения, наполненные светом и теплом. Дизайн санузла в этом стиле, несомненно, подарит Вам комфорт и гармонию. Он прагматичен и многогранен. Но каким бы не был скандинавский стиль, в каких бы комбинациях он не представал, всегда остаются неизменными его характерные черты, продуманность и легкий колорит.