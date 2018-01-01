Самой главной комнатой в доме должна стать ванная. На первом месте - абсолютный комфорт, подкрепленный выразительными средствами декора в стиле современной классики. В конечном итоге интерьер, который ищет компромисс в споре между классиками и современниками, должен излучать безмятежность и создавать атмосферу релаксации. Спокойствие, только спокойствие…
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