Самая востребованная цветовая схема дизайна в стиле минимализм – это контраст черного и белого. Самая подходящая форма – обтекаемая или прямоугольная. Самая актуальная фактура – это глянцевая гладкая поверхность. Выбирая материалы для ванной комнаты, дизайнер учел все самые лучшие особенности данного стиля.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.