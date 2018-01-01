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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследие
Фото №2: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследие
Фото №3: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследие

Дизайн-проект ванной 3.1м²
стиль Классика
для жк "наследие"

Стоимость разработки составила 19 990 р.
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Классический стиль не терпит суеты. После напряженного рабочего дня мы плавно погружаемся в мягкую домашнюю обстановку, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным в покое и долгожданной тишине. Ванная комната в классическом стиле – место, где можно расслабиться душой и телом.

На протяжении веков люди отдавали предпочтение классике, тогда как модные течения менялись с удивительной скоростью и исчезали в прошлом.

Ванная комната в классическом стиле свидетельствует о хорошем вкусе владельца. Это всегда современно, модно, элегантно, особенно если грамотно подобрать ее наполнение.

Основные приемы классического стиля - традиционные формы мебели и сантехники. «Классическая» планировка исключает авангардные решения. Такая ванная всегда элегантна и спокойна, а находиться в ней – настоящее удовольствие.

Здесь нет грубой фактуры отделочных материалов, нарочито «ультрасовременных» предметов мебели или футуристической техники.

Ванная получилась светлой комфортной и очень уютной. Безусловно, это помещение занимает одно из главных мест в каждой квартире. Это некий островок сладкой неги, которая теплом разливается по всему телу и заставляет хотя бы на время забыть все тревоги и неурядицы. Уметь абстрагироваться и заставить свою душу отправиться в полет просто необходимо для полноценного течения нашей жизни.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля ванной19 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследиеФото №2: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследиеФото №3: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследие
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследиеФото №2: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследиеФото №3: Дизайн-проект ванной 3.1м2 стиль Классика для жк наследие
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