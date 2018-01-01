Классический стиль не терпит суеты. После напряженного рабочего дня мы плавно погружаемся в мягкую домашнюю обстановку, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным в покое и долгожданной тишине. Ванная комната в классическом стиле – место, где можно расслабиться душой и телом.

На протяжении веков люди отдавали предпочтение классике, тогда как модные течения менялись с удивительной скоростью и исчезали в прошлом.

Ванная комната в классическом стиле свидетельствует о хорошем вкусе владельца. Это всегда современно, модно, элегантно, особенно если грамотно подобрать ее наполнение.

Основные приемы классического стиля - традиционные формы мебели и сантехники. «Классическая» планировка исключает авангардные решения. Такая ванная всегда элегантна и спокойна, а находиться в ней – настоящее удовольствие.

Здесь нет грубой фактуры отделочных материалов, нарочито «ультрасовременных» предметов мебели или футуристической техники.

Ванная получилась светлой комфортной и очень уютной. Безусловно, это помещение занимает одно из главных мест в каждой квартире. Это некий островок сладкой неги, которая теплом разливается по всему телу и заставляет хотя бы на время забыть все тревоги и неурядицы. Уметь абстрагироваться и заставить свою душу отправиться в полет просто необходимо для полноценного течения нашей жизни.