Простые формы мебели в ванной комнате и элегантная плитка создают уют и спокойствие, что так необходимо, когда рано встаешь, и утро начинается не с чашки кофе. Вечером после рабочего дня в такой ванной комнате отдых и релаксация вам обеспечены.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.