Ванная в стиле минимализм — это идеальное интерьерное решение для владельцев небольших помещений, где рациональное использование пространства стоит на первом месте. Соблюдение принципов минимализма способно визуально увеличить и расширить пространство даже в маленькой ванной комнате. Поэтому используется керамическая плитка белого цвета с акцентами плитки с рисунком.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.