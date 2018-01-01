Скандинавский стиль в оформлении домашнего интерьера отличается простотой и максимальной эргономичностью. Пусть в ванной мы проводим не так много времени, как в гостиной или спальне, но здесь должно быть так же комфортно, как и в любой другой комнате. Ванная в скандинавском стиле в равной степени практична и уютна.

Для отделки стен была использована однотонная керамическая плитка. За счет использования светлых оттенков и избыточного освещения даже самая скромная ванная становится визуально больше и просторнее.

Скандинавский стиль — это легкость, светлость и свежесть, что особенно актуально для ванных комнат. Такой интерьер позволяет хорошо расслабиться после трудного дня и получить неисчерпаемый заряд позитива.