Эта двухкомнатная квартира оформлена в актуальном современном стиле. Элегантная бежево-нейтральная гамма подчёркивает утончённость интерьера, а выразительные архитектурные элементы, разнообразные материалы и грамотное освещение создают цельный и продуманный образ.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.