Этот эпатажный стиль наиболее интересен для молодежи, а также для творческих и креативных людей. Свободный и пластичный, Поп-арт очень популярен в современное время.
Квартира выполнена в ярких оттенках, на контрасте светлого и темного, общая зона кухни-гостиной наполняет пространство воздухом и создает дополнительный уют и комфорт.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.