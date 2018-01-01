Этот эпатажный стиль наиболее интересен для молодежи, а также для творческих и креативных людей. Свободный и пластичный, Поп-арт очень популярен в современное время.

Квартира выполнена в ярких оттенках, на контрасте светлого и темного, общая зона кухни-гостиной наполняет пространство воздухом и создает дополнительный уют и комфорт.