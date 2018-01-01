Гостиная выполнена в бежевой палитре. Основное внимание привлекает стена, отделанная декоративными панелями под дерево с 3D-эффектом. Такой дизайнерский прием позволяет придать пространству дополнительный объем и неповторимый уникальный вид. Классическая мебель в дуэте с легкой воздушной люстрой создают в помещении гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.