Яркий, современный стиль модернизм идеально подходит для оформления гостиной.
Проект этой комнаты, выполненный в данной стилистике, получился очень смелым и неординарным. Главным фокусным элементом помещения являются полки из светлого дерева. Украшенные декоративными элементами, они сразу приковывают взгляд и придают комнате уютный вид. Мебель, выбранная для проекта, минималистична и функциональна. Светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами создает в гостиной ощущение простора и гармонии.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.