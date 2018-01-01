В дизайн-проекте этой гостиной дизайнер воплотила основные черты скандинавского стиля. Универсальность, простота, практичность и красота в этом интерьере на первых ролях. В отделке использован характерный для сканди-стилистики белый цвет, который обеспечивает максимальное распространение света в помещении. Так солнечные лучи отражаются от белоснежных поверхностей и распространяются по всей комнате. Материалы, имитирующие древесину, полностью отвечают концепции сканди, а простая, но функциональная мебель является визитной карточкой данного стиля.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.