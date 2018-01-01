В интерьере чувствуется атмосфера простоты и строгости форм. Все сдержанно и лаконично. Этой комнате присуще мягкие фоновые цвета, а именно бежевый, белый, коричневый, серый и их оттенки. Для этого были использованы мягкие фоновые цвета большое количество искусственного освещения и удобное расположение мебели.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.