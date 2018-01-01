Основные характеристики конструктивизма в интерьере – сдержанность форм и функциональность помещений. Стиль довольно строгий, не терпящий «украшательств» и всевозможных излишеств. Все детали интерьера должны работать как единое «чистое» пространство практически не имеющее разделения на функциональные зоны, плавно перетекающие одно в другое.
Дизайн-проект необходим так как:
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