Дизайн-проект этой кухни выполнен в модном стиле контемпорари. Интерьер отличается изысканной простотой и функциональностью. Благодаря белым глянцевым фасадам мебельный гарнитур выглядит очень легко и лаконично. Акцентным элементом кухни является стена с черно-белым изображением немецкой деревушки. Она придает пространству дополнительную глубину и визуальный объем. Грамотное расположение мебели позволило оставить в помещении максимум свободного места.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.