Кантри – это, прежде всего, естественность. Данный стиль оформления интерьера предназначен для любителей размеренного образа загородной жизни. Верность семейным традициям, преемственность поколений, стремление к гармоничному сближению с природой, самобытность – главные принципы, вокруг которых выстраиваются дизайнерские каноны.

Гостиная представляет собой зону приема гостей. Два больших дивана и два кресла располагают к приятной беседе. Пол гостиной - ламинат темно-коричневого цвета. Потолок гостиной - штукатурка под матовую покраску белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями.