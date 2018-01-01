Эклектика в интерьере - это соединение разных, непохожих друг на друга стилей и дизайнерских идей в одном пространстве. Она дает возможность проявить творческую фантазию и примирить самые разные эстетические требования. Эта четырехкомнатная квартира - яркий пример эклектичного интерьера. В ней гармонично сочетаются элементы современной классики и современного стиля, а черты минимализма соседствуют с эстетикой контемпорари. В отделке преобладают светлые тона с яркими насыщенными акцентами.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.