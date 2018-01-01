Гостиная в стиле "модернизм" – это современное решение, которое говорит о блестящем вкусе владельцев квартиры. Стиль включает в себя комфорт, практичность и функциональность. В оформлении гостиной каждый предмет имеет свою ценность. Важную роль в оформлении играет отделка, мебель, техника и освещение. Этот стиль стал популярным благодаря своей простоте. Но вместе с тем он довольно стильный и уютный. При оформлении гостиной важно обратить внимание на выбор мебели и материалов, из которых она изготовлена. Следует уделить особое внимание отделке помещения, ее цвету и фактуре. Важным элементом декора является правильно выставленный свет.

В гостиной в основном использованы натуральные материалы нейтральных тонов, но можно наблюдать и яркие цветовые оттенки. Такой интерьер подойдет активным людям, которые ценят искусство и креативность.

Комната получилась очень свежей и концептуальной. Она понравится многим за счет сочетания простоты и удобства. Интерьер гостиной всегда индивидуален, и важно уметь раскрыть его характер. Гостиная всегда становится отражением мысли, быта и увлечений хозяев. Порой необходимо внести толику творчества, чтобы окружающая обстановка могла в полной мере соответствовать нашему настроению.