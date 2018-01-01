Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнер руководствовалась основными принципами скандинавского стиля и стиля лофт, в результате чего получился современный, просторный и функциональный интерьер. В качестве основных тонов отделки и декора выбрали различные оттенки серого, графитовый и цвет светлого дерева. Пространство кухни и гостиной разделили стеной с открытым проемом, что визуально сделало эти зоны более приватными, но не изолированными друг от друга. В спальне возвели конструкцию полузакрытого подиума с подсветкой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.