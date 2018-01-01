Элегантность, изысканность и гармония — главные отличительные черты современного классического стиля. Современная классика отказалась от вычурной роскоши, эффектных деталей и аксессуаров. Она не кричит о богатстве, а лишь тонко намекает на благосостояние, хороший вкус и стремление к совершенству. В его основу положена идея открытого пространства, где царит покой, легкость и гармония. Оформить интерьер гостиной в стиле "современная классика" сможет любой, кто ценит утонченность в интерьере.

Атмосферу непритязательной роскоши гостиной создает определенная цветовая гамма. В современной классике неприемлемы ядовитые и яркие цвета. Если традиционная классика тяготеет к сочным тонам, то в современном стиле приняты пастельные оттенки. Чтобы придать ощущение легкости и простора, стены в гостиной должны иметь спокойный, расслабляющий цвет. За счет приятных легких оттенков комната приобрела некий шарм и очарование. Здесь нет ничего лишнего, каждый предмет интерьера ассоциируется с семейным уютом, приятным отдыхом и эстетичностью.

Гостиная - это несомненно сердце квартиры, где хозяева собираются с семьей или друзьями, отдыхают после напряженного дня, наслаждаясь любимым фильмом. Гармония и комфорт должны присутстовать в любой квартире. Поэтому так важно создать уют и покой, чтобы каждая мелочь в комнате стала неотъемлемой частичкой хозяина и всегда напоминала о том, что нет ничего теплее родного уголка.