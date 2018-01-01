Вдохновением для создания интерьера послужил сам скандинавский стиль. Белые стены и графичная мебель напоминают академический рисунок, поэтому основным декором гостиной стали примеры классического учебного рисунка и выдержки из книги Н. Ли “Основы учебного академического рисунка”. Во всём интерьере не больше 3-х цветов, что делает его единым и гармоничным: белый, чёрный и светлые оттенки жёлтого.
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