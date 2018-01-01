Стены и мебель выполнены в светлых тонах с целью визуального расширения пространства. В комнате создано обособленное спальное место, визуально отделенное навесом с текстурой дерева на потолке, переходящим на стену за кроватью. Основная отделка стен – обои преимущественно светлых тонов с контрастными вставками. Что же касается освещения, то в данном проекте вариативность приборов сведена к минимуму. Представлены они люстрой и подвесами, так же есть встроенная подсветка над спальным местом. Благодаря светлым стенам здесь ничуть не мрачно, а даже наоборот, светло и свежо. Простота и лаконичность образа, минимум лишних деталей оставляют много места для комфортного и функционального быта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.