Гостиная представляет собой зону приема гостей. В то же время, она является спальной зоной. Пол гостиной - ламинат светлого выбеленного цвета. Потолок гостиной двухуровневый - натяжной глянцевый перламутрово-ежевичный и подвесной белый по периметру комнаты, а также в ее центре со светодиодной подстветкой белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями под покраску перламутрово-ежевичным цветом и коричнево-бежевым. Выполнено изделие из гипсокартона, выполняющее роль стеллажа и ниши под телевизор.
Дизайн-проект необходим так как:
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