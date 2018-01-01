Интерьер квартиры в стиле минимализм поражает продуманной лаконичностью форм, идеальным порядком и отсутствием привычных символов домашнего уюта – обилия мебели, текстиля, россыпи аксессуаров. При всей своей кажущейся простоте и даже строгости, в нем по-современному ценится комфорт и удобство в каждой мелочи.
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