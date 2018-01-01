Американский интерьер гостиной – это максимум комфорта, полезных предметов, и ни малейшего намека на бессмысленную суету. Цель специфики декора – производить впечатление, восхищать, удивлять, поэтому каждая мелочь, находящаяся в доме будет нести смысловую нагрузку.
Чтобы воспроизвести американский стиль в интерьере, необходимо тонко чувствовать грань между излишеством и комфортом. Американский декор должен содержать черты индивидуальности, быть простым, но при этом поражать воображение гостей своей необычностью и комфортабельностью.
В помещении очень гармонично воссоздана легкая американская классика с контрастными акцентами стен. Одну жилую комнату удалось функционально разделить на две зоны - спальню и гостиную с местом для детской кроватки. Гостиная настолько пропитана домашним уютом , что хочется ощутить на себе ее невероятное тепло и расслабиться в лучах удивительной атмосферы легкого и комфортного пространства.
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