Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в модном современном стиле. Интерьер получился очень функциональным и эстетически привлекательным. Грамотное зонирование позволило на небольшой площади разместить несколько функциональных зон. Так в помещении оборудовали удобную гостиную, кухню, отдельную спальню и даже импровизированный рабочий кабинет. Сдержанная цветовая гамма с насыщенными акцентами, а также большие окна визуально расширяют границы пространства, наполняя его воздухом и светом. Красивый дизайн интерьера позволяет расслабиться и отдохнуть в теплом кругу семьи или друзей.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.