Гостиная представляет собой зону приема гостей. В то же время, она является спальной зоной. Пол гостиной - ламинат темного цвета "Панга". Потолок гостиной двухуровневый - натяжной глянцевый белый и подвесной белый по периметру комнаты. Отделка стен гостиной в зоне расположения дивана выполняется обоями под покраску орехово-коричневым цветом, остальное пространство гостиной - обоями под покраску в бежевом цвете.
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