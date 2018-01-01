Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м²
стиль Фьюжн
для жк "московский"

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Стараниями дизайнеров однокомнатная квартира в ЖК Савеловский Сити превратилась в

компактное пространство с двумя отдельными комнатами: гостиной и спальней.

Изначально это было единое помещение общей площадью 40 кв.м., но путем установки

перегородок и демонтажа оконного блока спальному месту был выделена своя небольшая

территория.

Дизайн-проект квартиры сочетает в себе разнообразие материалов и черты разных стилей,

где-то даже несочетаемых между собой, поэтому в качестве архитектурного направления

выбран фьюжн.

Заходя в квартиру, в коридоре вы можете увидеть черты Скандинавского стиля: белый

вместительный шкаф до потолка, открытые полки и пуфик. Пол, как и на кухне, выложен

влагостойким виниловым покрытием с геометрическим принтом.

Кухонный гарнитур выделяется на фоне общей обстановки своей яркостью. Акцент

сделан на наполненность помещения искусственным теплым светом, поэтому помимо

металлического плафона над столом, на кухне есть еще и трековая система светильников.

Столовая зона визуально отделена от гостиной путем смены покрытия пола и стен. Таким

образом, уютная гостиная больше напоминает лофт, где стены отделаны плиткой под

кирпич, пол - тоже, но в более нейтральном оттенке. Простого вида диван и массивные

деревянные балки на потолке подчеркивают принадлежность к фабричному стилю.

Завершает композицию спиралевидный потолочный светильник.

Спальня в квартире довольно лаконичная. Зона за изголовьем низкой двуспальной

кровати отделана плиткой под белый кирпич, в качестве места для хранения вещей

установлен вместительный шкаф-купе. Самым броским элементом интерьера в спальне

является трехъярусная люстра в виде металлического каркаса в форме подсвечников. В

комнате есть выход на балкон с утепленным полом, оборудованный под рабочее место.

Очень интересно с точки зрения цветовых решений смотрится ванная комната, пол и

стены которой отделаны тремя видами плитки пастельных тонов, словно выкрашенных

мазками акварельных красок. Ванная совмещена с санузлом, но вопрос комфорта решен

небольшими перегородками.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московскийФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.1м2 стиль Фьюжн для жк московский
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дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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