Стараниями дизайнеров однокомнатная квартира в ЖК Савеловский Сити превратилась в

компактное пространство с двумя отдельными комнатами: гостиной и спальней.

Изначально это было единое помещение общей площадью 40 кв.м., но путем установки

перегородок и демонтажа оконного блока спальному месту был выделена своя небольшая

территория.

Дизайн-проект квартиры сочетает в себе разнообразие материалов и черты разных стилей,

где-то даже несочетаемых между собой, поэтому в качестве архитектурного направления

выбран фьюжн.

Заходя в квартиру, в коридоре вы можете увидеть черты Скандинавского стиля: белый

вместительный шкаф до потолка, открытые полки и пуфик. Пол, как и на кухне, выложен

влагостойким виниловым покрытием с геометрическим принтом.

Кухонный гарнитур выделяется на фоне общей обстановки своей яркостью. Акцент

сделан на наполненность помещения искусственным теплым светом, поэтому помимо

металлического плафона над столом, на кухне есть еще и трековая система светильников.

Столовая зона визуально отделена от гостиной путем смены покрытия пола и стен. Таким

образом, уютная гостиная больше напоминает лофт, где стены отделаны плиткой под

кирпич, пол - тоже, но в более нейтральном оттенке. Простого вида диван и массивные

деревянные балки на потолке подчеркивают принадлежность к фабричному стилю.

Завершает композицию спиралевидный потолочный светильник.

Спальня в квартире довольно лаконичная. Зона за изголовьем низкой двуспальной

кровати отделана плиткой под белый кирпич, в качестве места для хранения вещей

установлен вместительный шкаф-купе. Самым броским элементом интерьера в спальне

является трехъярусная люстра в виде металлического каркаса в форме подсвечников. В

комнате есть выход на балкон с утепленным полом, оборудованный под рабочее место.

Очень интересно с точки зрения цветовых решений смотрится ванная комната, пол и

стены которой отделаны тремя видами плитки пастельных тонов, словно выкрашенных

мазками акварельных красок. Ванная совмещена с санузлом, но вопрос комфорта решен

небольшими перегородками.