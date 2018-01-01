Стараниями дизайнеров однокомнатная квартира в ЖК Савеловский Сити превратилась в
компактное пространство с двумя отдельными комнатами: гостиной и спальней.
Изначально это было единое помещение общей площадью 40 кв.м., но путем установки
перегородок и демонтажа оконного блока спальному месту был выделена своя небольшая
территория.
Дизайн-проект квартиры сочетает в себе разнообразие материалов и черты разных стилей,
где-то даже несочетаемых между собой, поэтому в качестве архитектурного направления
выбран фьюжн.
Заходя в квартиру, в коридоре вы можете увидеть черты Скандинавского стиля: белый
вместительный шкаф до потолка, открытые полки и пуфик. Пол, как и на кухне, выложен
влагостойким виниловым покрытием с геометрическим принтом.
Кухонный гарнитур выделяется на фоне общей обстановки своей яркостью. Акцент
сделан на наполненность помещения искусственным теплым светом, поэтому помимо
металлического плафона над столом, на кухне есть еще и трековая система светильников.
Столовая зона визуально отделена от гостиной путем смены покрытия пола и стен. Таким
образом, уютная гостиная больше напоминает лофт, где стены отделаны плиткой под
кирпич, пол - тоже, но в более нейтральном оттенке. Простого вида диван и массивные
деревянные балки на потолке подчеркивают принадлежность к фабричному стилю.
Завершает композицию спиралевидный потолочный светильник.
Спальня в квартире довольно лаконичная. Зона за изголовьем низкой двуспальной
кровати отделана плиткой под белый кирпич, в качестве места для хранения вещей
установлен вместительный шкаф-купе. Самым броским элементом интерьера в спальне
является трехъярусная люстра в виде металлического каркаса в форме подсвечников. В
комнате есть выход на балкон с утепленным полом, оборудованный под рабочее место.
Очень интересно с точки зрения цветовых решений смотрится ванная комната, пол и
стены которой отделаны тремя видами плитки пастельных тонов, словно выкрашенных
мазками акварельных красок. Ванная совмещена с санузлом, но вопрос комфорта решен
небольшими перегородками.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.