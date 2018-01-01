Натуральные элементы, естественность, простота – это те черты, которые характеризуют шведский стиль в интерьере. Это дизайн без затейливых деталей. Шкафы гармонично сочетаются с открытыми стеллажами и полками, где располагаются всякого рода декоративные безделушки. Этот дизайн комнаты, компенсирующий нехватку солнца, демонстрирующий уважительное и бережное отношение к природе, к дереву.
Основа стиля – это лаконичность и сдержанность. Можно сказать, что интерьер в этом стиле выглядит несколько сурово, но при этом своеобразно и не скучно. Гостиная в шведском стиле – это порядок и спокойствие. Основной колорит — пастельные тона с добавлением молочного, и ведущим синим цветом.
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