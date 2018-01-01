Если сложно сделать выбор между утонченным классическим дизайном и комфортом современности, то стиль "современная классика" — именно то, что нужно. Он объединяет в себе сдержанность, респектабельность классики с лаконичностью, простотой и функциональностью, которую так ценит современный человек. Интерьеры квартир в этом стиле встречаются сегодня все чаще и чаще, они становятся символом вкуса и статуса своего владельца, демонстрируют его тягу к прекрасному.

Гостиная задает тон всей остальной квартире. Такая комната становится центром, главным помещением во всем доме. Она должна быть максимально просторной и комфортной.

Комната сочетает в себе современные тенденции и классические элементы. Шторы отделяют гостиную зону от спальни, которая заняла минимум пространства, ровно столько, чтобы вместить двуспальную кровать. Зона для гостей отделана кирпичной кладкой. Интерьер помещения получился очень легким и изящным, а светлые оттенки делают комнату просторной и воздушной.

Популярность "современной классики" объясняется высокой степенью ее универсальности. Кроме того, в отличие от классических трактовок, этот вариант выглядит гораздо более легким, практичным и лучше приспособлен для функционирования в современном динамичном мире.