Ваша гостиная в стиле минимализм будет выглядеть поистине светлой и спокойной. Дизайнерская картина с модернистским настроением во всю стену и мягкий пушистый ковёр для контраста – все эти неслучайные элементы придают пространству праздничную и почти музейную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.