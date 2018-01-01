Гостиная в стиле «модернизм» - это гармоничный тандем простоты и роскоши. В ней всегда комфортно находиться. Такая комната отличается изящностью и красотой.

Для этого стиля характерны функциональность и практичность. Его особенностью является возможность создавать дизайн на основе стандартных композиций, уделяя внимание деталям, которые будут отражением Вашего индивидуального стиля.

Гостиная – это одна из важных комнат в квартире. Здесь можно расслабиться после тяжелого трудового дня или весело провести время в компании родных и близких. Серый цвет в интерьере помещения означает информированность, здравомыслие и реализм, что способствует продуктивной работе, но в то же время не раздражает взор. Предусмотрено достаточно большое количество мест для хранения вещей. От этой комнаты так и веет теплом и домашним уютом.

Главная особенность этого стиля — уникальный декор, природные мотивы и оригинальная мебель. Данное направление находится на одной из лидирующих позиций в рейтинге популярности. Его легкость, утонченность и простота многим придется по вкусу.