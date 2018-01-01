Гостиная в стиле «модернизм» - это гармоничный тандем простоты и роскоши. В ней всегда комфортно находиться. Такая комната отличается изящностью и красотой.
Для этого стиля характерны функциональность и практичность. Его особенностью является возможность создавать дизайн на основе стандартных композиций, уделяя внимание деталям, которые будут отражением Вашего индивидуального стиля.
Гостиная – это одна из важных комнат в квартире. Здесь можно расслабиться после тяжелого трудового дня или весело провести время в компании родных и близких. Серый цвет в интерьере помещения означает информированность, здравомыслие и реализм, что способствует продуктивной работе, но в то же время не раздражает взор. Предусмотрено достаточно большое количество мест для хранения вещей. От этой комнаты так и веет теплом и домашним уютом.
Главная особенность этого стиля — уникальный декор, природные мотивы и оригинальная мебель. Данное направление находится на одной из лидирующих позиций в рейтинге популярности. Его легкость, утонченность и простота многим придется по вкусу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.