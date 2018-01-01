Эта однокомнатная квартира оформлена в стиле Современная классика. Дизайн выполнен в последних модных тенденциях миланской выставки 2017. Насыщенный и глубокий цвет стен погружает в атмосферу камерности и чувственности. Большое значение отведено кухне, где продумана и эстетическая, и эргономическая сторона. Модный орнамент встречает гостей в прихожей, контрастно выполненной по отношению к комнате.

В целом, квартира получилась очень уютной и гармоничной. Здесь в полной мере ощущается домашнее тепло и особая атмосфера умиротворенности. Все предметы интерьера практичны и рациональны. В помещении нет лишних деталей. Все настолько утонченно и элегантно, что невольно переносишься в этот идеальный мир комфорта и идиллии.

Этот стиль интерьере заинтересует уверенных в себе людей, всех, кто предпочитает золотую середину в дизайне, а также современную интерпретацию многовековых традиций.