Эта однокомнатная квартира оформлена в стиле Современная классика. Дизайн выполнен в последних модных тенденциях миланской выставки 2017. Насыщенный и глубокий цвет стен погружает в атмосферу камерности и чувственности. Большое значение отведено кухне, где продумана и эстетическая, и эргономическая сторона. Модный орнамент встречает гостей в прихожей, контрастно выполненной по отношению к комнате.
В целом, квартира получилась очень уютной и гармоничной. Здесь в полной мере ощущается домашнее тепло и особая атмосфера умиротворенности. Все предметы интерьера практичны и рациональны. В помещении нет лишних деталей. Все настолько утонченно и элегантно, что невольно переносишься в этот идеальный мир комфорта и идиллии.
Этот стиль интерьере заинтересует уверенных в себе людей, всех, кто предпочитает золотую середину в дизайне, а также современную интерпретацию многовековых традиций.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.