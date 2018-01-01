Дизайн гостиной в стиле модерн способен подарить вам комфорт, удобство и уют, при этом у вас будет возможность постоянно что-то менять в интерьере, добавлять новые детали, заменять какие-то элементы. Целостность образа интерьера при этом не будет нарушаться. Функциональность стиля модерн дает большой простор для фантазии при зонировании гостиной. Помимо выделения стандартных зон для отдыха, имеют возможность использования гостиной и в качестве рабочего кабинета и выделения зоны для сна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.