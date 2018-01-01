Несмотря на нестандартную конфигурацию этой детской, дизайнерам удалось оформить ее масимально комфортно. Всю мебель расположили вдоль стен, сформировав кольцевую композицию. Для спального места выбрали двухэтажную кровать с удобными ступеньками и игривыми шторками. Рабочую зону на два места разместили у окна, а в зоне отдыха установили мягкий диван, прямо напротив телевизора.
В отделке комнаты преобладают светлые тона. Особое внимание привлекает многоуровневый потолок и оригинальный светильник.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.