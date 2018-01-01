Гостиная представляет собой зону приема гостей. Большой диван и кресло располагают к приятной беседе. Пол гостиной - ламинат светло коричневого цвета. Потолок гостиной - штукатурка под матовую покраску белого цвета. Отделка стен гостиной выполняется обоями, полиуретановой интерьерной доской. В качестве настенных полок используются экологические деревянные ящики.
Дизайн-проект необходим так как:
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