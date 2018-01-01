Американская классика - один из самых элегантных стилей в оформлении интерьера. Своими корнями она уходит в классику европейскую, в первую очередь английскую и по сей день главными принципами, на которых строится американский классический интерьер, являются простота и универсальность, абсолютный комфорт и уют. Именно таким получился интерьер этой четырехкомнатной квартиры, где каждый элемент уместен и подчеркивает изысканный дизайн. На первых ролях здесь воздух и свет, а в планировке прослеживается характерная для американской классики симметрия.
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