Стиль Контемпорари – легкий и современный, отлично подходит для небольших городских квартир не только из эстетических соображений, но и благодаря удобству и многофункциональности.
Стиль контемпорари в интерьере значительно экономит пространство и предполагает практичность каждого элемента интерьера.
Квартира выполнена в ненавязчивых мягких оттенках пастельных красок, что зрительно расширяют помещение, наполняют пространство воздухом и создает дополнительный уют и комфорт.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.